Lutto a Roma, morto Marco Ciaffi: era lo storico agente della Polizia Locale della pedana di Piazza Venezia

Lutto nel corpo della Polizia Locale. È morto Marco Ciaffi, lo storico agente delle Polizia Locale della pedana di Piazza Venezia. L’uomo era malato ed è spirato all’età di 64 anni. La notizia della sua morte è stata data dal sindacalista del Sulpl Marco Milani. I funerali dell’amato e molto conosciuto vigile si sono tenuti questa mattina.

I funerali di Marco Ciaffi

Come anticipato, si sono tenuti oggi i funerali di Marco Ciaffi presso la chiesa dei Santi Marcellino e Pietro. Numerosi i colleghi del Corpo presenti questa mattina per dare l’ultimo saluto a Marco. L’uomo era molto conosciuto e ben voluto, di lui si ricordano, tra le altre cose, l’eleganza e l’orgoglio con i quali ha rappresentato il Corpo ed è, pertanto, immenso il vuoto che lascia la sua morte. Ne danno testimonianza anche gli altrettanto numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che arrivano per lui dai social.