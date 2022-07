Roma, ciclista travolta da un’auto a Piazza Venezia

Roma. Un giro in bici nel pomeriggio capitolino, tra le strade del centro, può trasformasi in un incubo a causa del traffico e dei continui pericoli celati dalla strada. Proprio nella giornata di ieri, giovedì 21 luglio, una donna è stata travolta da un’auto in corsa mentre si trovava in sella alla sua bici.

Travolta da un’auto mentre era in bici

Ci troviamo nei pressi di Piazza Venezia. Il traffico scorre regolare come sempre, il pomeriggio continua a battere sulle teste dei cittadini con il suo sole incessante. Tra questi, c’è chi opta per mezzi più leggeri per affrontare la giornata, come monopattini e bici. Sempre una sfida andare in bici a Roma, le strade non sono per nulla accoglienti da questo punto di vista, tuttavia la città tutta si muove, a piccoli passi, verso il sostenibile.

Incidente a Piazza Venezia

E molti, così come la donna protagonista dell’incidente, decidono quindi di non demordere e prendere la propria due ruote per andarsene a spasso per la città eterna. Ieri, però, qualcosa è andato storto. Intono alle 16:00, infatti, mentre la donna transitava presso Piazza Venezia, un’auto l’ha letteralmente travolta.

Trasporto in ospedale

La ciclista non ha avuto neppure il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, che si è ritrovata direttamente sull’asfalto. Il veicolo che l’ha investita era una Dacia Sandero, ma le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto dopo l’impatto. Immediato il trasporto della ciclista in ospedale, al Santo Spirito, per gli accertamenti sul suo stato di salute.