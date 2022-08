Roma. Cade in un tunnel sotterraneo e resta sommerso dalla sabbia: tirato fuori dopo 8 ore

È precipitato questa mattina in un tunnel sotterraneo in via Innocenzo XI a Roma. L’operaio è rimasto sotto la sabbia per quasi 9 ore. Restano ancora avvolte nel mistero le dinamiche dell’infortunio sul lavoro dell’uomo, dato che il tunnel sarebbe stato scavato abusivamente dallo stesso.

Precipita nel tunnel di 6 metri

L‘incidente sul lavoro è avvenuto in via Innocenzo XI, al civico 42 di Roma. L’uomo avrebbe scavato insieme ad altri colleghi un tunnel orizzontale di circa 6 metri partendo da un piano seminterrato di un negozio sfitto.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco hanno scavato per quasi 9 ore per tirare fuori l’uomo dal tunnel. L’operaio, in stato di coscienza, è stato affidato alle cure del 118.