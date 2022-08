Roma, precipita in un tunnel sotterraneo: ancora sotto la sabbia dopo quasi sei ore

Continua incessante la corsa contro il tempo per salvare l’operaio che questa mattina è caduto in un tunnel in via Innocenzo XI, a Roma.

L’incidente sul lavoro

I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di salvataggio dell’uomo dalla tarda mattinata di oggi, dalle ore 12 circa. Ancora non è chiaro come sia avvenuto l’incidente sul luogo di lavoro. L’operaio sarebbe sprofondato ed è rimasto incastrato in un tunnel sotterraneo, all’altezza del civico 42. Da quasi sei ore sono in corso le operazioni per tentare di salvarlo.

Le attuali condizioni dell’uomo: è sepolto dalla sabbia

Da ore l’uomo è incastrato nel tunnel, sepolto ormai dalla sabbia. Non si sa quali siano le sue reali condizioni respiratorio e di salute e neanche se riuscirà a uscire dalla “galleria” vivo entro la giornata. Sul posto sono arrivati anche i GOS (Gruppi Operazioni Speciali) dei Vigili del Fuoco.