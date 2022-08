Roma. Resta sotterrato nel tunnel scavato abusivamente: corsa contro il tempo per salvarlo

È avvolto nel mistero quell’infortunio sul lavoro che dalla tarda mattinata di oggi, dalle 12 circa, sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco. Un operaio, per cause ancora tutte da accertare, è ‘sprofondato’ ed è caduto rimanendo incastrato in un tunnel, lo stesso che aveva scavato lui abusivamente. E da ore, ormai, si sta lavorando per ‘salvarlo’, con le operazioni che risultano impegnative.

Incidente sul lavoro ‘misterioso’ in via Innocenzo XI

L‘incidente sul lavoro è avvenuto in via Innocenzo XI, al civico 42. Ed è qui che l’uomo, insieme ad altri colleghi, avrebbe pensato bene di ‘scavare’ un tunnel in orizzontale, di una lunghezza di circa 5-6 metri. Gli operai sono partiti dal piano seminterrato di un negozio sfitto e da lì hanno iniziato a scavare la ‘galleria’, che va verso il centro della strada, senza però arrivare oltre.

Perché il tunnel?

Non è chiaro cosa stessero facendo, cosa volessero fare con quel tunnel. E l’ipotesi di una rapina alla banca, che dista 300 metri dal luogo del crollo, sembra inverosimile, da ‘scartare’. Quello che è certo, però, è che i Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno notato un’auto con due persone a bordo fuggire a folle velocità. Così li hanno fermati e ascoltati. E sono riusciti a risalire a quello scavo abusivo della ‘galleria’, che poi è crollata.

Le operazioni di soccorso

E se da una parte bisogna fare chiarezza perché resta il mistero sul tunnel, che è stato scavato per arrivare fino al centro della strada, dall’altra i vigili del fuoco continuano a lavorare. Perché l’obiettivo è salvare l’uomo, che al momento è ancora incastrato sottoterra, sepolto dalla sabbia.