Roma: ‘centro commerciale’ di 2000 anni fa scoperto sotto l’Appia Antica

Sensazionale scoperta lungo l’Appia Antica di fronte a Villa dei Quintili a Roma. Sono stati riportati alla luce un negozio per la vendita dell’acqua e officine per lavorare il piombo, una sorta di piccolo centro commerciale in prossimità dei Tumuli degli Orazi, dove nasce il mito della fondazione della città di Roma. I reperti riportati alla luce sono stati fatti risalire al III e al IV secondo d.C.

Archeologi al lavoro a Roma

Un rinvenimento reso possibile dagli scavi fatti da Stephan Mols e Christel Veen dell’Università Radboud di Nimega dei Paesi Bassi.

L’entusiasmo del direttore del Parco

Sorpresa ed entusiasmo anche per il direttore del Parco Archeologico, Simone Quilici che ha evidenziato al Messaggero: “Non si tratta di tombe stavolta, ma di attività commerciali a tutti gli effetti, con strutture importanti in vicinanza della strada”.

Al quotidiano romano il professor Stephan Mols ha spiegato: “È piuttosto diffusa l’idea che lungo le prime miglia delle vie consolari si trovassero soprattutto tombe e ville suburbane, sia rustiche che d’ozio Gli scavi del 2022 hanno confermato invece quanto avevamo potuto osservare nelle campagne scorse, e cioè che ci fossero anche negozi, officine e fabbriche. Nelle ultime campagne di scavo abbiamo individuato un probabile punto di vendita d’acqua all’altezza dei cosiddetti Tumuli degli Orazi. Quest’anno abbiamo rinvenuto un’officina per la lavorazione del piombo, all’altezza dell’apice della curva dell’Appia Antica tra la fine del V e l’inizio del VI miglio, nella quale sono stati ritrovati pezzi di piombo informi e una forma per colare gli oggetti”. A dimostrazione che Roma non smette mai di sorprendere.

