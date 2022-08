Roma, coppia di turisti incide i propri nomi sull’arco di Augusto: 800 euro di multa

Volevano lasciare un ricordo del loro passaggio a Roma e così hanno pensato bene di incidere le iniziali dei propri nomi nell’area del Parco Archeologico del Colosseo. Ma anziché la scritta per loro è arrivata una maxi multa. Ad elevarla i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma impegnati nei controlli per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del Centro Storico della Capitale. Colosseo e zone limitrofe in testa.

Turisti americani multati a Roma

In particolare i due cittadini, in vacanza dall’America, sono stati sorpresi dal personale della sicurezza interna del parco Archeologico del Colosseo mentre incidevano, con un oggetto acuminato, le lettere iniziali dei loro nomi, sul basamento dell’arco di Augusto.

Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri Comando Piazza Venezia che hanno denunciato i due turisti per danneggiamento ed elevato nei loro confronti una sanzione amministrativa pari a 800 Euro, in violazione del regolamento urbano del comune di Roma Capitale.

Il precedente

Il caso ricorda da vicino quanto raccontatovi non più di due settimane fa. In quell’occasione un altro turista era stato sorpreso a fare un rinfrescante pediluvio nella fontana di Piazza di spagna. Un gesto che gli era costato ben 500 euro di multa e perfino il DASPO urbano. Misure severe ma necessarie per impedire episodi di degrado – dagli ‘spogliarelli’, ai bagni, alle fontane scambiate per piscine, fino ad arrivare ai veri e propri danneggiamenti – come quelli verificatisi negli ultimi anni nella Città eterna.