Roma, consigliere del PD perde le staffe e attacca i cittadini: “Zozzoni, non si meritano niente''

Roma. Sarebbero volati senza inibizioni di sorta degli insulti ai cittadini dei quartieri del III Municipio, da parte di un consigliere del gruppo PD, che sembrerebbe essere stato molto esplicito nelle sue dichiarazioni. Forse un momento di tensione, stress o una giornata nera. Fatto sta, che le parole pesanti sembra non siano mancate, così come le offese non proprio eufemistiche. Di seguito la testimonianza del capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio III, Manuel Bartolomeo che si trovava lì in quel momento. (La foto di copertina è di Manuel Bartolomeo)

Leggi anche: Regione Lazio, Consigliere ex M5S no vax lasciato fuori dall’Aula: “Senza green pass non si entra”

“Questi non si meritano niente, a questi je piace vivere così”

“Oggi durante un sopralluogo della commissione Lavori Pubblici in vari quartieri periferici del III municipio abbiamo assistito ad un triste teatrino che ha visto come protagonista il consigliere del PD, Italo Della Bella, vice presidente della commissione stessa. Il consigliere ha prima delirato contro gli abitanti del quartiere Cinquina ripetendo più volte “Questi non si meritano niente, a questi je piace vivere così”. A nulla sono servite le richieste di abbassare i toni visto che successivamente, una volta arrivati nel quartiere Vigne Nuove, come se non bastasse ha continuato a denigrare i residenti additandoli come “zozzoni, se meritano questo, nu je dovemo fa niente qui”.

Leggi anche: Rifiuti Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si continuerà a scaricare a Roncigliano

Una brutta giornata per il PD?

”A questo punto il sottoscritto è intervenuto mettendo a verbale della commissione che il comportamento scorretto del consigliere Della Bella non era più tollerabile, essendo discriminatorio e irrispettoso verso quei cittadini che invece dovrebbero sentirsi tutelati da chi amministra questo territorio. Già sul posto molti dei consiglieri presenti nella commissione hanno preso le distanze dalle esternazioni insensate del consigliere del Partito Democratico”.

Le scuse del consigliere

”Solamente dopo aver verbalizzato le incomprensibili dichiarazioni del consigliere, lo stesso ha ritenuto opportuno avanzare delle scuse. Non tollereremo più nessun atteggiamento denigratorio del genere. Il consigliere Della Bella forse si dimentica che solamente tre mesi fa in quelle stesse vie andava cercando voti per le elezioni amministrative”. È quanto ha dichiarato sull’accaduto il capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio III, Manuel Bartolomeo