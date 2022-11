Roma, non funzionano i termosifoni a scuola: studente disabile costretto a non poterci andare

Ancora storie di una cattiva gestione della scuola nel territorio di Roma. Ancora una volta, come in altri numerosi casi sparsi per la Capitale, si parla di problemi non solo legati agli spazi limitati delle strutture scolastiche, ma anche a problemi strutturali. In questo caso, parliamo di una scuola media situata nel quadrante di Casal Monastero, dove ormai da diversi i giorni i termosifoni sono spenti e rendono invivibile il seguito delle lezioni agli studenti

La scuola di Roma a cui non funzionano i termosifoni

A segnalare l’episodio è Fabrizio Santori, Capogruppo della Lega al Comune di Roma. Santori non è nuovo a battaglie sulle condizioni delle scuole romane, facendo luce anche di questo particolare caso nel IV Municipio capitolino. Una mamma di uno studente con disabilità, gli scrive riguardo la scuola media dell’Istituto Comprensivo Poppea Sabina: “Ti comunico che, questa mattina nonostante il clima rigido, le ordinanze e quant’altro, nel 4 municipio gli uffici tecnici dedicati all’accensione dei riscaldamenti delle scuole, in particolare nell’istituto comprensivo di via Poppea Sabina nonostante le email e le sollecitazioni questa mattina è ancora tutto spento”.

Prosegue la donna disperata: “Mio figlio disabile dopo una settimana di bronchite ancora non può andare a scuola per questo motivo io mi chiedo oltre ai disabili come può essere in un paese civile nonostante le ordinanze del Municipio nessuno si muova per andare a scendere i termosifoni ad una scuola che comprende quasi mille alunni… Questo paese fa schifo”. Insomma, nuovamente ci troviamo a parlare di un “diritto allo studio negato” nel territorio romano.

La scuola, vista la sua missione d’inclusione e soprattutto formazione dei più giovani, indipendentemente dal nome della struttura, dovrebbe sempre mostrarsi come un luogo ospitale e dove permettere ai ragazzi di studiare. Sulla Capitale però questo ragionamento viene dato spesso per scontato, tra strutture fatiscenti, bagni rotti, aule piccole oppure strutture con handicap di docenti anche dedicati all’attività di sostegno verso gli studenti con disabilità cognitiva.

Le parole di Fabrizio Santori

In esclusiva per Il Corriere della Città, il consigliere Fabrizio Santori commenta la dura faccenda sulla scuola di Casal Monastero: “La questione nell’IC Poppea Sabina va avanti da qualche settimana. Io già avevo contestato l’ordinanza del sindaco Gualtieri sui riscaldamenti, perché oggi non possono stare al freddo luoghi come le scuole, i centri anziani e soprattutto le persone fragili all’interno della case popolari: ecco perché il Sindaco ha fatto una nuova ordinanza, aprendo i termosifoni a 4 ore al giorno”.

Prosegue Santori: “Già lo scorso anno si denunciai in Commissione Lavori Pubblici la condizione delle caldaie e i riscaldamenti, chiedendo interventi immediati e soprattutto controlli preventivi. Questi al fine di evitare, come ogni anno, che i riscaldamenti ad esempio delle scuole non funzionassero in prossimità dell’inverno, come puntualmente invece accade a Roma