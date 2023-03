Roma, operaio scivola da una tettoia: 25enne ‘vola’ per tre metri

Roma. Ancora un incidente sul lavoro. Questa mattina un giovane operaio di origini romane è caduto da una tettoia compiendo un ‘volo’ di circa tre metri mentre stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento. A seguito del sinistro, la vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri ed ispettorato del lavoro.

L’incidente in Piazza San Cosimato

L’incidente che ha visto protagonista un operaio 25enne che lavorava presso una ditta di riparazioni idrauliche, è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Siamo in Piazza San Cosimato quando l’operaio che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento è caduto da una tettoia facendo un ‘volo’ di circa tre metri. Nel momento in cui sono avvenuti i fatti, il 25enne stava effettuando dei lavori di ristrutturazione dell’impianto idraulico in un’abitazione sita al primo piano del palazzo.

25enne in codice rosso al San Camillo

Il 25 enne è caduto da un altezza pari a circa tre metri ed è stato poi affidato alle cure del 118 intervenuti sul posto. Condotto in codice rosso all’ospedale San Camillo fortunatamente il ragazzo, che ha subito un trauma cranico, non è in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118 presenti sul luogo del sinistro, per tutti gli accertamenti del caso, anche i Carabinieri della compagnia di Trastevere e l’ispettorato del Lavoro.