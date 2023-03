Incidente sul lavoro a Cisterna di Latina: la vittima è il 26enne Francesco Mansutti

Tragico incidente sul lavoro stamattina a Cisterna di Latina. Un 26enne è morto mentre era nell’azienda di famiglia. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente sul posto per prestare aiuto al giovane, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo procedere alla constatazione di morte.

Chi è il 26enne morto nell’incidente

A perdere la vita è stato Francesco Mansutti, un ragazzo molto conosciuto a Latina, sia per il suo impegno nel basket, ma soprattutto in quanto figlio di un noto imprenditore locale e nipote di un noto avvocato ed ex sindaco del capoluogo pontino. Un giovane brillante, benvoluto in città, studente del liceo Classico Dante Alighieri e della Luiss di Roma.

Cosa è successo

Non si capisce cosa sia accaduto, il 26enne era nell’azienda della mamma e stava lavorando nel cortile dello stabilimento, situato in via Della Chiesa nel territorio comunale di Cisterna di Latina, quando si è verificato l’incidente mortale. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina, i Carabinieri e gli uomini dei vigili del fuoco. Ora spetta agli investigatori ricostruire la dinamica del sinistro, in merito al quale, almeno per il momento non si hanno dettagli.

La salma sicuramente si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà valutare se procedere a dare incarico a un perito al fine di svolgere esame autoptico per stabilire quali siano state le cause della morte. Questa indagine, insieme alle attività investigative delle forze dell’ordine dovrebbero contribuire a fare luce sulla sequenza di fatti a causa dei quali il 26enne è morto.

Al momento da indiscrezioni risulterebbe che Francesco, poco prima delle 13 di oggi sia rimasto schiacciato da un mezzo aziendale in manovra. Ma si tratta di notizie che ancora non trovano riscontro dai dati ufficiali forniti dagli investigatori.