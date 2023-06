Roma, picchia i genitori e li minaccia di morte con una pistola: arrestato 18enne

Aggrediti, picchiati e minacciati con una pistola scacciacani dal figlio 18enne. Tutto per una discussione nata per futili motivi. È successo nel pomeriggio di ieri a Roma, in via di Boccea, a Roma. A fermare la furia del ragazzo i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti, intervenuti sul posto dopo le segnalazioni di alcuni vicini di casa, che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

18enne minaccia i genitori in via di Boccea: la testimonianza

I Carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza dei genitori del ragazzo. Madre e padre, turbati e in preda allo choc per quanto successo, hanno raccontato la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto riferito, il figlio avrebbe avuto una discussione con loro per futili motivi e avrebbe perso completamente il controllo. Il 18enne, in uno stato psichico decisamente alterato, ha estratto dalla tasca una pistola scacciacani e avrebbe puntato l’arma contro i genitori.

Il ritrovamento dell’arma e l’arresto del giovane

Le forze dell’ordine hanno poi fermato il 18enne e hanno proceduto alla perquisizione personale trovando la pistola usata per minacciare i genitori, una scacciacani modello Glock Gap calibro 8, che è stata sequestrata. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e porto abusivo di arma da sparo. L’arrestato è stato trasportato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per il 18enne, inoltre, è stato disposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Violenza filio-parentale, un fenomeno in crescita

La violenza domestica non riguarda solo le aggressioni tra coniugi o dei genitori verso i figli, ma anche il contrario. Un fenomeno poco conosciuto e denunciato, ma in crescita, che vede i figli, soprattutto minorenni, minacciare, picchiare e umiliare i propri genitori, per motivi futili o per imporre la propria volontà. Si parla di violenza filio-parentale, una forma di abuso fisico, psicologico ed economico che mette in crisi il ruolo e l’autorità dei genitori, spesso impotenti e colpevolizzati. Si tratta di un problema grave, che può avere conseguenze negative sia per le vittime che per gli aggressori, e che richiede un intervento tempestivo e adeguato.