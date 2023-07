Roma, prende a sassate auto in sosta e un bus Atac: fermato 35enne

Un tranquillo pomeriggio nel centro di Roma, ieri sabato 1 luglio, è stato bruscamente interrotto da un uomo che ha iniziato a lanciare sassi contro due auto in sosta e poi contro un autobus di linea dell’Atac, costringendo il conducente del mezzo a interrompere la corsa. Sono dovuti intervenire i Carabinieri per fermare l’uomo, un 35enne straniero che non ha saputo dare alcuna spiegazione a quell’insano gesto.

Una scena che ha provocato momenti di grande apprensione tra i passanti

La gente che si è trovata a passare in via Prati Fiscali, ieri pomeriggio, ha assistito a una scena che non ha mancato di creare grande preoccupazione. Un uomo raccoglieva sassi ai bordi della strada per lanciarli contro due vetture parcheggiate, rompendone i finestrini e danneggiando la carrozzeria. Si è tenuto che quelle pietre potessero finire contro qualcuno, provocandone il ferimento. Ma per fortuna così con è stato. Anche se, a un certo punto, il 35enne ha preso a sassate anche un autobus Atac, il numero 435, costringendo l’autista a fermarsi.

L’intervento dei Carabinieri che hanno fermato il 35enne accusato di vari reati

In questo inspiegabile raptus del 35enne, il timore tra i presenti è andato via via crescendo, finchè qualcuno ha pensato bene di dare l’allarme al numero di emergenza unico, il 112. Per fortuna i Carabinieri non si sono fatti attendere. In breve sono arrivati sul posto e hanno fermato l’uomo che si trovava in evidente stato di evidente agitazione. I militari hanno, pertanto, ritenuto opportuno sottoporre l’uomo ad accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di stupefacenti o magari di alcol. Di certo il 35enne sarà chiamato a rispondere di vari reati: non solo di danneggiamento aggravato visti i danni provocati alle auto e al mezzo pubblico, ma anche di interruzione di pubblico servizio, poiché l’autobus è stato impossibilitato a proseguire la sua corsa.