Roma, taxi introvabili alla stazione Termini: “Attese superiori anche a 30 minuti”, passeggeri furiosi

Taxi introvabili a Roma. Ieri salire a bordo di un’auto bianca è parso un vero e proprio miraggio: dalla mattina e fino a tarda sera i veicoli erano introvabili. Il risultato? File lunghissime e ritardi che si accumulano ora dopo ora. Questa la precaria situazione che si è registrata nel parcheggio della stazione Termini, che peraltro è uno dei principali scali capitolini.

Mancano i taxi a Roma, Gualtieri pensa al “doppio turno”: la macchina con la licenza potrà passare a un altro autista o familiare

La mancanza di taxi nella Capitale e la soluzione di Gualtieri

Un disagio non indifferente per i cittadini ma anche per i turisti e che di certo non rappresenta il migliore dei biglietti da visita per la città. Ora, la soluzione per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore alla Mobilità Patané è il raddoppio degli autisti. In particolare, l’iniziativa – che strizza l’occhio alla città di Milano – prevede la presenza su ogni auto di due autisti che potranno prestare servizio in turni diversi, il tutto per ridurre i tempi di attesa ed offrire agli utenti un servizio maggiormente efficiente e funzionale. Tuttavia, in attesa dei tempi tecnici necessari per la realizzazione di questa idea, trovare un taxi nella Capitale appare sempre più difficile.

Il disagio e la rabbia dei cittadini via social

Il disagio che si è registrato ieri alla stazione Termini è stato alquanto evidente e le lamentale, miste alle segnalazioni dei cittadini sui social, non si sono fatte attendere. Lunghe le attese presso lo scalo Ferroviario che ieri non sono mai state “inferiori a 30 minuti”, anzi, spesso sono state anche superiori. Il malcontento e la rabbia dei passeggeri corrono veloci sui social. Ad esempio su Twitter numerose le foto ed i video di coloro che una volta scesi dal treno e arrivati al parcheggio taxi si trovano davanti a sé la totale assenza di vetture e la presenza di diverse centinaia di persone in attesa di un taxi che pare quanto mai un miraggio.