Roma, città in tilt per il Giro d’Italia, niente bus, né Taxi, 87enne resta a piedi: “Mi aspettavano per festeggiare il mio compleanno”

Non solo la sposa rimasta bloccata nel traffico. “Vittima” del caos viabilità dovuto all’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia anche una ‘nonnina’ di 87 anni che doveva rientrare a casa per festeggiare il suo compleanno. Ma, giunta in piazza Venezia, è rimasta a piedi dato che non passavano in quel momento né autobus né Taxi. E a causa del caldo non riusciva più a camminare. A risolverle allora i problemi è stata una Volante della Polizia che l’ha portata a casa sana e salva. In tempo per spegnere le candeline.

Anziana non riesce a tornare a casa per il suo compleanno, “interviene” la Polizia

La signora, che si chiama Adriana, di 87 anni come detto, è così potuta tornare a casa per la sua festa. Sicuramente, date le circostanze, ricorderà senza dubbio questa ricorrenza “alternativa” e l’aiuto fornito dai Poliziotti. Del resto quella di ieri, domenica 28 maggio, è stata davvero una giornata campale sotto il profilo della viabilità per romani e turisti; non a caso sempre durante l’arrivo del Giro d’Italia (con una Roma super blindata nelle sue strade più trafficate per consentire lo svolgimento della gara) un’altra donna, che in questo caso si stava dirigendo all’altare per il suo matrimonio, è rimasta bloccata nel traffico, all’altezza di Largo di Torre Argentina. Ad accompagnarla all’altare, in una storia analoga a quella della signora Adriana, sempre la Polizia di Stato impegnata nel servizio d’ordine per consentire lo svolgimento regolare della manifestazione: e chissà cosa deve aver pensato il marito vedendola arrivare a bordo di una Volante!

