Arrivo del Giro d’Italia 2023 a Roma, chiusure anche su Pontina e GRA: tutti gli aggiornamenti

Si conclude questa edizione del Giro d’Italia 2023 con il traguardo della 21 nonché ultima tappa della corsa. E lo fa in grande stile, con il passaggio nella città eterna e con traguardo ai Fori Imperiali. Ma saranno diverse le zone toccate dal percorso nella stupenda cornice della Capitale: la tappa si snoderà infatti tra l’Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Cristoforo Colombo) e poi lungo il Centro storico, con l’arrivo come detto ai Fori Imperiali previsto attorno alle 18,45. In occasione della tappa conclusiva, saranno oltre mille gli uomini delle forze dell’ordine impegnati sul territorio: molteplici – come era facile prevedere – le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Giro D’Italia 2023, chiusure su Pontina e GRA, ecco dove

Tra le tante arterie toccate dal percorso, oltre alla Colombo, ci saranno anche il GRA e la Pontina. Sul Raccordo infatti dalla tarda mattina di oggi e fino al primo pomeriggio (ma comunque fino a cessate esigenze) sarà chiusa la rampa di uscita (uscita 26) che porta sulla Pontina direzione Eur, sia in carreggiata interna che esterna. Nello stesso momento sarà chiusa anche la Pontina altezza Tor de’ Cenci direzione Eur.

Le altre strade chiuse oggi a Roma, elenco completo

Il piano viabilità, con chiusure e deviazioni, è scattato già nei giorni scorsi. Oggi tuttavia, giorno effettivo della gara, saranno interdette al traffico tantissime strade, ovvero tutte quelle toccate (chiaramente) dal percorso ma anche quelle limitrofe. Ingenti saranno pertanto le ripercussioni alla circolazione. Di seguito l’elenco completo delle Vie, reso noto dal portale Roma Mobilità, chiuse oggi domenica 28 maggio 2023:

Direzione Ostia

Viale Pasteur

Viale dell’Astronomia

Viale Beethoven

Viale Europa

Via Cristoforo Colombo (corsie centrali) fino a piazzale Cristoforo Colombo, a Ostia

Direzione Roma

Via Cristoforo Colombo (sempre corsie centrali) ,

, Viale delle Terme di Caracalla

Via di San Gregorio

Piazza del Colosseo

Via dei Fori Imperiali

Piazza Venezia

Viale del Plebiscito

Corso Vittorio

I lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà

(lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà Ilungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II

(lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II I lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino

(lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino Via del Circo Massimo

Viale Guido Baccelli

Caracalla

Porta Capena

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Piazza del Colosseo

Fori Imperiali

Centro

Ricordiamo che in Centro, il percorso da via dei Fori Imperiali e ritorno sarà ripetuto per 5 volte. All’interno di questo circuito, previste quattro “vie” per l’uscita dei veicoli: piazza Bocca della Verità; Ponte Garibaldi/Via Arenula; Ponte PASA/Via Acciaioli; Ponte Cavour/Via Tomacelli.

Ultima tappa Giro d’Italia 2023, il percorso completo

Questo infine il riepilogo nel dettaglio del percorso di quest’ultima tappa del Giro d’Italia. La tappa sarà divisa in due parti: una di avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo (si raggiunge il litorale a Ostia e si ritorna in zona partenza) e in seguito il circuito finale (di 6 giri) all’interno della Capitale. Il circuito, lungo complessivamente 13.6 km, si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”)”.