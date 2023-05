Roma, caos e strade chiuse per il Giro d’Italia: sposa resta bloccata nel traffico. Accompagnata all’altare…dalla Polizia

Chissà che faccia avrà fatto il marito, che attendeva la sua “bella” all’altare, vedendo arrivare la sua promessa sposa a bordo…di una volante. Sì perché forse non immaginando il comprensibile caos generato a Roma ieri dall’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia una donna è rimasta intrappolata nel traffico. Con la paura non solo di raggiungere l’altare in ritardo…ma di non raggiungerlo affatto! Fortunatamente però a salvarla è stata una volante della Polizia di Stato che, impegnata nel servizio d’ordine della manifestazione, ha deciso di aiutarla, impedendo che il giorno più bello della sua vita venisse rovinato.

Sposa bloccata a Roma per il Giro d’Italia: “scortata” dalla Polizia all’altare

Il tutto è successo ieri, domenica 28 maggio 2023. Ebbene, durante i servizi predisposti dalla Questura di Roma, in occasione dell’ultima tappa del Giro d’Italia nella Capitale, una sposa, che era nella sua auto, diretta verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove la stavano attendendo tutti, è rimasta bloccata in Largo di Torre Argentina. I poliziotti allora, che stavano effettuando una vigilanza dinamica nella zona, hanno notato la preoccupazione della donna vestita dell’inconfondibile bianco, e si sono fatti spiegare la situazione. Dopodiché, compreso lo stato d’animo della donna (e come darle torto), l’hanno fatta salire a bordo dell’auto di servizio e l’hanno accompagnata in chiesa, dove ad attenderla c’era il futuro marito. Il matrimonio si è così celebrato regolarmente e, siamo sicuri, visto l’accaduto, ne conserveranno un ricordo ancora più speciale.

Anziana resta a piedi durante l’arrivo della corsa rosa a Roma: i poliziotti l’accompagnano alla sua festa di compleanno

Ma questa non è l’unica storia singolare accaduta ieri. Sì perché una vicenda analoga è capitata ad una ‘nonnina’ ultra ottantenne: no, in questo caso non c’era nessun matrimonio di mezzo ma una festa sì, quella del suo compleanno. L’anziana però, arrivata a Piazza Venezia, è rimasta letteralmente a piedi non potendo raggiungere la sua abitazione dove la stavano aspettando dato che non c’erano né bus, né Taxi disponibili. Anche in questo caso è stata un’auto della Polizia a risolvere il problema accompagnando la vecchina presso la sua abitazione.

