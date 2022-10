Roma tra bottiglie di birra, scatoloni e monopattini abbandonati: il degrado della pista ciclabile di Marconi

Potrebbe essere una virtuosa pista ciclabile quella che collega il Ponte di Marconi al quartiere di Testaccio, ma invece è l’ennesima fotografia dell’immenso degrado che purtroppo attanaglia Roma. Nonostante ieri, 28 ottobre, sia stato inaugurato il Parco Tevere Marconi da parte del sindaco Roberto Gualtieri, il Presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi e il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, già oggi negli spazi adiacenti è arrivata una forte onda di sporcizia e un’emergenza locale sul piano del decoro.

La situazione della pista ciclabile di Marconi a Roma

I fatti legati alla pista ciclabile che costeggia il Ponte Marconi, è una situazione che già conosciamo da diversi anni e che purtroppo non vedo soluzioni. Infatti, da tempo si cerca di dare una dignità a quello spazio, che oggettivamente potrebbe diventare un percorso turistico virtuoso per quei cittadini che da Fiumicino volessero arrivare a Roma in bicicletta, o dalla Città Eterna andare verso il mare. Un percorso simile sarebbe già possibile, ma con tante insidie nonostante gli sforzi di tante associazioni ambientaliste o impegnate nel cicloturismo.

Su segnalazione del consigliere municipale Marco Palma, è possibile vedere come il percorso, almeno nell’aria sottostante il Ponte di Marconi, veda delle enormi criticità sul piano del decoro. Percorrere in bicicletta quella pista ciclabile, significa oggi fare una corsa a ostacoli, e conseguenti chicane, per evitare un gran numero di scatoloni della frutta, bottiglie di birre riverse in terra e soprattutto monopattini elettrici abbandonati.

A fare da cornice a questa desolante fotografia, in un posto che è bene ricordare come si trovi alle porte del Centro Storico capitolino, anche numerosi sacchi della spazzatura. Il rischio di una simile situazione, oltre all’oggettiva visione inestetica del luogo, è anche la concreta possibilità che un ciclista o un bambino possa farsi molto male passando da questo punto: cadere dalla bicicletta urtando uno scatolone, oppure tagliarsi con i vetri di bottiglia presenti in terra.