Roma, piromani in azione: a fuoco un cassonetto, distrutto anche un monopattino elettrico

Nella serata di ieri, 28 ottobre, i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in via Lattanzio nei pressi di viale delle Medaglie d’Oro per l’incendio di un cassonetto. Un rogo persistente che ha coinvolto anche un monopattino elettrico in sharing parcheggiato poco distante. Si è trattato di fiamme persistenti che hanno rischiato di espandersi mettendo in pericolo anche altri mezzi in sosta e le vicine abitazioni. Per fortuna, però, il fuoco è stato domato ed è stato evitato il peggio.

Le indagini dei Carabinieri

I militari, però, come di consueto hanno avviato indagini per stabilire la natura del rogo. Sono stati sentiti i presenti e verranno, probabilmente esaminati anche eventuali video di telecamere presenti in zona. Una indagine utile ad escludere la natura dolosa di quell’incendio che ha creato tanta ansia e paura tra i residenti che hanno assistito alle operazioni di spegnimento da parte dei soccorsi intervenuti sul posto. E sono stati proprio gli abitanti di zona a dare l’allarme alla sala operativa degli uomini dell’Arma che sono potuti intervenire tempestivamente insieme ai Vigili del fuoco per domare quel rogo.