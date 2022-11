Roma, trovata una discarica abusiva all’interno di un terreno a Labaro

E’ stato individuato, dopo le operazioni di indagine, una discarica abusiva nel territorio di Roma Nord. La concentrazione di rifiuti sarebbe stata individuata all’interno del quartiere Labaro, dove un terreno privato era diventato un’autentica discarica abusiva ad alto potenziale inquinante. Sul posto è intervenuta la squadra della Polizia Locale, che non solo ha constatato le irregolarità all’interno dello spazio, ma addirittura è arrivata anche ai responsabili di tale scempio.

La discarica abusiva a Roma Nord

Le indagini sulla discarica sono avvenute grazie all’occhio degli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, che si erano accorti di un corposo numero di rifiuti depositato all’interno di una proprietà privata. Infatti, secondo le norme di Roma Capitale, anche in una proprietà privata che affaccia sulla strada, i vigili urbani devono controllare che quello spazio venga tenuto in condizioni decorose e non versi in stato di degrado agli occhi di nessuno, pena una salata multa.

I controlli portati avanti dagli agenti, hanno scoperto una corposa discarica abusiva all’interno della tenuta. Infatti, qui venivano tenute carcasse di automobili senza più gomme e vetri, apparecchiature elettriche e vecchi elettrodomestici, mobili di vario genere da utilizzare dentro le case, oltre che materassi buttati in vari angoli del terreno. Come se non bastasse, individuati anche rifiuti speciali, con questi che recavano un grave fattore inquinante per il quartiere.

La Polizia Locale del XV Gruppo Cassia ha denunciato il proprietario del terreno, che è stato individuato in un uomo di 57 anni: l’area di cui era proprietario, è stata posta subito sotto sequestro. A questo punto, il 57enne dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato ambientale di discarica abusiva e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Come ben sappiamo, le discariche abusive sono un fattore che sta creando non pochi problemi alla Città, con siti che ormai nidificano in ogni quadrante capitolino.