Omicidio a Roma: uccisa una transessuale

Ancora un omicidio a Roma, ancora sangue. Poco fa, una transessuale brasiliana è stata trovata senza vita in casa, in un appartamento in via Durazzo 38, a pochi metri da via Augusto Riboty, proprio lì dove questa mattina, intorno alle 10.50, sono state trovate morte due donne cinesi.

Omicidio in via Durazzo a Roma

La transessuale, di cui al momento non si conosce neppure l’età, è stata trovata senza vita in casa. A dare l’allarme alcuni residenti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul corpo della vittima una ferita al torace, ma ora si indaga per capire chi e perché l’ha uccisa. Sul posto la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.

Giallo ad Ardea: trans trovata morta in hotel

Due donne morte a pochi metri di distanza

Sempre questa mattina, intorno alle 10.50, due donne cinesi sono state trovate senza vita. A pochi metri dalla casa dove viveva la transessuale. I due corpi sono stati trovati dal portiere dello stabile in via Augusto Riboty, a pochi passi da Piazzale Clodio: una donna era sulle scale, forse stava scappando da qualcuno, l’altra era in casa. Ora spetterà, anche in questo caso, alla Polizia indagare. Ogni ipotesi è al vaglio, nessuna pista è esclusa: la più accreditata sembrerebbe essere quella del duplice omicidio. Ma non è escluso che la morte della transessuale sia collegata a quella delle due donne cinesi. Le tre vivevano vicino. E tutte e tre oggi sono state trovate morte.