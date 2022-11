Giallo a Roma, trovate due donne morte in circostanze misteriose: è omicidio?

Macabra scoperta questa mattina a Roma, in via Augusto Riboty, a due passi da Piazzale Clodio. Due donne cinesi sono state trovate senza vita: la prima dal portiere dello stabile, che ha allertato le forze dell’ordine, la seconda dalla Polizia che è entrata in casa. E ha scoperto il cadavere.

Giallo ad Ardea: trans trovata morta in hotel

Due cadaveri a Roma in via Augusto Riboty

Ad allertare le forze dell’ordine questa mattina, intorno alle 10.50, è stato il portiere dello stabile. Lui, infatti, è entrato nell’edificio di via Augusto Riboty, come faceva ogni mattina. Ma non poteva certo immaginare che si sarebbe trovato di fronte a una scena terribile. Sulle scale il corpo insanguinato di una donna: per lei non c’era più nulla da fare. Sotto choc, l’uomo ha chiamato la Polizia, che è immediatamente intervenuta. Purtroppo, però, è stata trovata senza vita anche un’altra donna, sempre cinese: lei si trovava in casa.

Indagini in corso

Attualmente le indagini della Polizia sono in corso. Pare che le due donne abbiano circa 45 anni, ma si tratta di informazioni ancora frammentarie. Sul posto la Polizia Scientifica e gli agenti dei Commissariati Borgo e Prati: a loro il compito di capire cosa sia successo. Si è trattato di un duplice omicidio? La donna, quella trovata sul pianerottolo, stava scappando da qualcuno? Nessuna pista è esclusa, ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.