Roma, orrore in mattinata: trovato un cadavere davanti alla chiesa

Roma. Alcuni passanti, questa mattina, hanno fatto una scoperta atroce lungo la strada. Un corpo, privo di vita, sdraiato davanti alla chiesa, rannicchiato in un angolo. La paura ha raggelato il sangue. Non si conosce ancora l’identità della vittima, sono in corso gli accertamenti proprio in queste ore.

Cadavere in pieno Centro Storico

Una vera tragedia quella affiorata questa mattina, mercoledì 14 settembre, intorno alle 9.00, e proprio nel cuore della Capitale. La segnalazione ai carabinieri è giunta da piazza della Chiesa Nuova, in pieno Centro Storico, precisamente su corso Vittorio Emanuele II. Subito dopo, è avvenuta anche la chiamata dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gli accertamenti sul posto

Al momento non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza sul corpo, e si pensa all’ipotesi della morte naturale, anche se il verdetto finale arriverà solamente dopo l’analisi sul cadavere del medico legale. Sul posto, intanto, per gli accertamenti e le indagini, i Carabinieri, alle prese con i primi rilievi.

I clochard, vittime del freddo che avanza

La possibilità che si tratti di un clochard è concreta. Inoltre, il caldo e la bella stagione stanno progressivamente sfumando verso l’autunno. Già in queste prime notti settembrine si percepisce come le temperature possano essere violente, e la cosa non può se non peggiorare.

Il ritrovamento a Castel Sant’Angelo

Il problema di coloro che vivono per la strada è impellente. Il freddo è uno dei principali killer e potrebbe mietere molte vittime se le istituzioni non prendono seriamente in considerazione ”gli ultimi”, coloro che da sempre vengono abbandonati a loro stessi, anche da noi passanti, che ci limitiamo, alle volte, solamente a gettar loro uno sguardo di compassione, perdendo così ogni barlume di umanità. Proprio nei giorni scorsi, un clochard era stato ritrovato morto nei pressi di Castel Sant’Angelo da alcuni turisti di passaggio.