Roma, viola il divieto di dimora per spacciare cocaina in strada: arrestato

Non può stare nel comune di Roma, ma ci rimane e si mette a vendere cocaina. E’ successo in via dell’Archeologia, tra le palazzine popolari di Tor Bella Monaca.

La fuga alla vista dei finanzieri

All’alba una pattuglia dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma durante il consueto servizio notturno di 117 e contrasto ai traffici illeciti, ha notato un ragazzo di origine nordafricana che si aggirava nella zona in maniera sospetta. L’uomo, alla vista dell’auto, si è dato alla fuga.

Il gesto disperato: lancia la droga per terra prima di essere preso

I Finanzieri lo hanno raggiunto velocemente e braccato. A quel punto il ragazzo ha tentato un gesto disperato: ha gettato a terra un sacchetto contenente numerosi involucri di cocaina. Subito recuperato dai baschi verdi all’interno c’erano più di 50 pezzi di droga. Gli accertamenti hanno rivelato ai Finanzieri che il fermato era anche gravato dal divieto di dimora nel Comune di Roma e per questo sarà processato oggi stesso per direttissima.