Spaccio a Tor Bella Monaca, il blitz sorprende pusher e clienti: quattro arresti

Nuove operazioni antidroga dei Carabinieri nel quadrante di Tor Bella Monaca a Roma. I militari hanno predisposto nelle ultime ore controlli nella periferia est romana, in particolare nelle zone tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Rocca Cencia, volti a contrastare ogni forma di illegalità e di degrado.

Arresti per droga a Tor Bella Monaca

Nello specifico in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 34enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di eroina ad un 51enne di Marino. Nelle tasche dell’uomo sono state rinvenute altre 9 dosi della stessa droga e 55 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato una coppia di cittadini romani, lui 48enne e lei 37enne, sorpresi in via dei Cochi a cedere alcune dosi di cocaina ad un 45enne romano. I due sono stati trovati in possesso di 28 dosi di cocaina e 330 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. In manette anche un 26enne egiziano trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e 70 euro in largo Ferruccio Mengaroni sempre a Tor Bella Monaca. Tutti gli arresti sono stati convalidati.