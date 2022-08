Rubano un’auto e sfrecciano a tutta velocità in autostrada: arrestata banda

Una mattinata a dir poco rocambolesca, all’insegna di un inseguimento degno di un film quella trascorsa ieri sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Hanno dapprima provato a rubare un auto, poi si sono dati alla fuga, un folle inseguimento poi terminato con l’arresto dei malviventi.

Folle inseguimento in autostrada: i fatti

I fatti sono sono avvenuti ieri intorno alle 10.30 a Santa Marinella e precisamente all’angolo con lo svincolo autostradale Roma- Civitavecchia. Qui quattro persone hanno tentato di rubare un’auto posteggiata nel parcheggio di un esercizio commerciale dandosi poi ad una folle fuga.

Il fermo

Imboccata l’autostrada in direzione Roma con tanto di manovre azzardate e pericolose, i malviventi — aventi tutti un’età compresa tra i 28 ed i 36 anni — sono stati poi fermati dai Carabinieri al km 34.4.

Arrestato banda

La banda, formata da 4 cittadini sudamericani, è stata trovata in possesso di portafogli vuoti, arnesi da scasso e dosi di hashish. Arrestati dai militari per resistenza a pubblico ufficiale sono poi stati denunciati per tentato furto aggravato e porto di arnesi da scasso.