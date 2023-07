Sciopero 7 luglio, trasporto pubblico a rischio: chi si ferma a Roma? Quali sono i servizi garantiti?

Roma, gli addetti ai lavori del trasporto pubblico incrociano le braccia: sciopero previsto per la giornata di venerdì 7 luglio.

Altra giornata di stop per il trasporto pubblico nella Capitale. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno ribadito nei giorni scorsi la volontà di insistere su alcuni temi fondamentali, come l’attendibilità e il rinnovo dei contratti, motivo per cui gli addetti ai lavori incroceranno le braccia più volte nell’arco del mese corrente. Si comincia venerdì 7 luglio con l’organizzazione sindacale Faisa Confail, che rivendica m aggiori tutele e garanzie attraverso uno sciopero di 24 ore entro il quale, però, saranno assicurate le consuete fasce di garanzia del servizio diurno.

Nello specifico: la mattinata sino alle 8.30 per poi riprendere dalle 17 alle 20. Protesta che coinvolgerà anche Roma Tpl, decisa ad abbracciare le cause di Atac Roma, per questo l’interruzione di servizio toccherà anche i collegamenti di altri operatori in regime di subaffidamento. Possibili disagi sui collegamenti Cotral, compreso il servizio di bus notturno. Inoltre la mobilità del 7 luglio e i servizi garantiti cambieranno anche in merito al primo dei tre concerti del cantautore Ultimo, che porta la sua musica allo Stadio Olimpico: 3 date (tutte cold-out) in grado di cambiare la viabilità del weekend.

Sciopero Cotral venerdì 7 luglio 2023: stop di 24 ore, orari e fasce di garanzia

Sciopero 7 luglio, il trasporto pubblico incrocia le braccia: chi si ferma a Roma

Per questo il trasporto pubblico romano è deciso a portare avanti le proprie ragioni in ambito sindacale: le giornate si preannunciano piuttosto fitte e un dialogo con le parti sociali dovrà essere intrapreso al netto della garanzia minima di servizio. Secondo fine settimana di luglio infuocato per le strade della Capitale e non è solo una questione di temperatura: il barometro del dissenso viaggia su altri tipi di binario. Cittadini costretti a prendere provvedimenti prima dell’effettivo esodo feriale che dovrebbe scattare da metà mese, per cui saranno previste altre iniziative di protesta all’interno della mobilità pubblica.

Sul piano degli eventi e i servizi ad essi correlati, la mobilità potrebbe cambiare anche sabato 8. Il giorno successivo allo sciopero dei mezzi è previsto nella Capitale il concerto dei Guns ‘N Roses. La band fa tappa a Roma all’interno della propria tournée internazionale richiamando a sé numerosi fan. Questo impone sicuramente un differente e più approfondito dispiegamento di forze anche dal punto di vista della gestione del trasporto pubblico. Varato già il nuovo piano mobilità consultabile sul sito ufficiale dell’Atac.