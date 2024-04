Telelaser GRA, riecco i controlli sul Raccordo: le postazioni autovelox nel Lazio fino al 7 aprile

Autovelox mobili nel Lazio, calendario fitto di controlli anche in questa settimana post festività. Tra le strade attenzionate ci sarà anche il Grande Raccordo Anulare. Ecco il piano completo delle postazioni della Polizia Stradale dei prossimi giorni.

E’ appena terminato il lungo weekend Pasquale. L’attenzione sulle strade del Lazio però, teatro anche negli ultimi giorni di gravi sinistri stradali, resta alta. In tal senso si inseriscono i controlli predisposti dalla Polizia di Stato lungo le arterie a maggior percorrenza della Regione. Nel mirino soprattutto l’alta velocità, ma anche i comportamenti scorretti alla guida, su tutti l’uso del cellulare alla guida. In queste ore, come di consueto, è stato pubblicato il calendario delle postazioni mobili telelaser fino a domenica prossima. Scopriamolo insieme.

Autovelox Lazio, calendario controlli dal 2 al 7 aprile

Tra le strade attenzionate questa settimana, che ci porterà fino al 7 aprile, ci sarà nuovamente il Grande Raccordo Anulare. Non compare invece, a differenza dei giorni scorsi, la SS148 Pontina (che sarà interessata tuttavia da chiusure per lavori, qui i dettagli).

Nuovamente, ancora, ci saranno controlli sulla Roma Civitavecchia considerando la lenta ma progressiva ripresa della viabilità da e per il mare, soprattutto nel weekend (al netto delle condizioni metereologiche chiaramente). Non a caso già in questo fine settimana lungo la strada abbiamo visto le pattuglie della Polstrada all’opera. Ad ogni modo, di seguito ecco il calendario delle postazioni autovelox nel Lazio dei prossimi giorni.

Validità da martedì 2 aprile a domenica 7 aprile 2024

Martedì 02/04/2024 – Strada Statale SS / 2 Cassia (Viterbo)

Giovedì 04/04/2024 – Autostrada A / 90 Grande Raccordo Anulare (Roma)

Sabato 06/04/2024 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Gli ultimi gravi incidenti stradali nel Lazio

Recentemente, tornando al tema degli incidenti stradali, sono stati diversi gli episodi registrati lungo le strade della Regione. Il più grave è quello di sabato scorso che sta tenendo ancora sospeso in lotta per la vita il 44enne Fabrizio Iacorossi, travolto mentre era in sella alla sua bicicletta sabato scorso sulla litoranea Ostia Torvaianica. Un impatto tremendo, con l’uomo che è stato trasportato d’urgenza in Ospedale mediante l’elisoccorso. La sua prognosi resta riservata. Qualche giorno prima era stata invece la piccola Regina a perdere la vita, uccisa nel terribile schianto avvenuto sulla Pontina Vecchia ad Ardea, alle porte di Roma. Un sinistro tremendo, in un incrocio peraltro già segnalato come estremamente pericoloso e teatro già in passato di sinistri mortali.