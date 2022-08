Weekend di Ferragosto, scattano i controlli dei Carabinieri a Roma: 12 arresti

Anche in occasione del ponte di Ferragosto, prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma.

7 arresti a Tor Bella Monaca

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, ad esito delle verifiche nelle note piazze di spaccio del quartiere, hanno arrestato 7 persone: un cittadino tunisino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 540 euro; un 68enne romano trovato in possesso di 9 dosi di hashish e 95 euro; altre due persone, una donna italiana di 35 anni – in cerca di acquirenti – e un 24enne egiziano – che fungeva da vedetta – sono stati trovati in possesso di 26 dosi di cocaina, 2 dosi di eroina e 520 euro in contanti; altre due persone un 43enne romano e un 32enne romano, che fungeva da vedetta, sono stati trovati in possesso di 16 dosi di cocaina e 255 euro.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è anche emerso che il 32enne doveva trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per precedenti reati e si era allontanato senza motivo o autorizzazione. È stato arrestato anche con l’accusa di evasione.

San Basilio, sorpreso con 38 dosi di cocaina

In via Casal Tidei, zona San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne sorpreso a cedere due dosi di cocaina ad un acquirente. Nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 38 dosi della stessa droga e 1.250 euro in contanti. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura.

Roma Eur, in tasca hashish e oltre mille euro

Nel corso di un normale controllo in via di Val Fiorita, un 29enne romano è parso molto nervoso e quindi i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno deciso di approfondire i controlli. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 97 g di hashish e 1.020 euro.

Parioli, in macchina con la droga nascosta sotto il volante

In via Valsugana, invece, I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 37enne italiano che ad esito di un controllo dopo essere stato fermato alla guida della sua autovettura, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 940 euro. Gli stessi Carabinieri, poco dopo in via Panama, hanno arrestato anche un 63enne albanese trovato in possesso di 16 g di cocaina occultati all’interno di una piccola intercapedine sotto il volante della sua autovettura.

Nel garage droga e smartphone sospetti

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno infine arrestato un 65enne originario di Palermo ma residente a Roma bloccato in via Marsala dopo aver ceduto alcune dosi di hashish ad un giovane. L’uomo è stato trovato in possesso di una chiave, risultata poi essere di un garage a lui in uso in zona Magliana che i militari hanno deciso di perquisire. Al suo interno sono stati trovati 4 smartphone di dubbia provenienza, che sono stati sequestrati. Oltre che per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è accusato anche di ricettazione.