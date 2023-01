Da Roma l’idea per trasformare il ritardo del treno in buoni da spendere online

Roma Lido, treni Regionali, la Capitale e i suoi collegamenti non sempre (anzi quasi mai) brillano per efficienza e puntualità. Adesso però i minuti persi sulle banchine delle stazioni sparse qua e là sul territorio ogni giorno potrebbero trasformarsi in qualcosa di “utile”. L’idea è venuta a due giovani ragazzi che proprio da Roma hanno lanciato un’app per convertire i minuti di ritardo del treno in buoni sconto da spendere online.

L’idea

I due giovani (indovinate un po’?) hanno vissuto sulla propria pelle i disagi dei pendolari e proprio da questo sono partiti per lavorare al progetto. Del resto ogni giorno sono migliaia le persone che, purtroppo, devono fare i conti con i disservizi del trasporto pubblico. La loro esperienza diretta arriva per lei, Sofie, 32 anni, di Lunghezza, utente della Roma Avezzano, e per lui, Maurizio paura, dalla Roma Nettuno partendo da Aprilia. Due tratte conosciute per i disagi cronici vissuti da chi, per un motivo o per un altro, deve raggiungere la Capitale. Ed è proprio l’attesa tra un treno e l’altro, tra soppressioni, cancellazioni e annunci “ci scusiamo per il ritardo” che è nata l’idea di questa app che si chiama “Delate“.

Come funziona l’app Delate

“Il disagio si trasforma così in guadagno e si recupera in qualche modo il tempo perso”, spiegano i due giovani a Il Messaggero. La loro app è rientrata anche in una delle 30 app innovative selezionata dall’European GNSS Agency per la prima fase di sviluppo di MyGalileoApp. Si può scaricare gratuitamente sia da App Store che dal Google Play store. “Dai valore al tuo tempo” è lo slogan ideato per il progetto.

Come si ottengono i punti e come ricevere i buoni sconto online

Per accumulare punti è necessario inserire il proprio viaggio prima della partenza e attivare la localizzazione (che verificherà la vostra presenza in stazione); a quel punto l’applicazione calcolerà in automatico i minuti di ritardo del treno e aggiornerà il saldo punti. Ai fini del saldo sono validi tutti gli spostamenti nelle tratte regionali, interregionali e alta velocità di Trenitalia. Ma cosa si può ottenere in cambio? Con i punti, a seconda della soglia raggiunta, si possono prendere buoni sconto per Amazon o per i supermercati.

Che ne pensate allora di questo progetto?