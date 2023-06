«Dammi tutto!»: armato di pistola fa irruzione nella farmacia e scappa con il bottino

Con il volto coperto da un casco ha fatto irruzione nella farmacia terrorizzando sotto la minaccia di una pistola clienti e dipendenti. Una rapina in piena regola quella messa a segno ieri alle porte di Roma. Dopo aver effettuato il colpo il malvivente è scappato facendo, per il momento, perdere le proprie tracce. Fatto scattare l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri che stanno attualmente conducendo le indagini così da assicurare alla giustizia il malvivente.

La rapina in una farmacia a Castel Madama

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri in una farmacia di Castel Madama sita lungo la strada provinciale Empolitana. Dopo aver adocchiato l’esercizio un bandito – con volto coperto da un casco – ha pensato bene di farvi irruzione e mettere così a segno una rapina. Entrato nella farmacia ha minacciato i presenti con una pistola e intimato poi il dipendente di dargli i soldi presenti nella cassa. Comprensibilmente spaventato, il farmacista ha ubbidito alle richieste del bandito consegnandoli l’importo che al momento deve essere ancora quantificato con precisione. Messo a segno il colpo il rapinatore è scappato facendo perdere le proprie tracce. Il tutto è avvenuto molto velocemente, sono infatti bastati una manciata di minuti per mettere a segno il colpo. Aspetto quest’ultimo che lascia presupporre come il bandito fosse avvezzo a simili reati.

Le indagini

Giunti sul posto i carabinieri della stazione di Castel Madama dell’uomo non c’era traccia ma sono subito partite le indagini per acciuffarlo. Un elemento prezioso per il loro proseguo sarà rappresentato per un verso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e per l’altro, dalla testimonianza di coloro che hanno assistito alla rapina. Le verifiche dei militari proseguono e la caccia al ladro è aperta.