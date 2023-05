«Dammi tutto!», fa irruzione alle Poste e scappa con 1000 euro: aperta la caccia al ladro

Attimi di paura ieri pomeriggio all’Ufficio Postale di Tivoli Terme a seguito di una rapina. Ad agire unico malvivente che una volta messo a segno il colpo è scappato a piedi riuscendo, per il momento, a far perdere le proprie tracce. Attualmente in corso le indagini dei militari per risalire alla sua identità.

La rapina alle poste nel pomeriggio

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio presso l’ufficio postale di Tivoli Terme, sito tra via dei Fauni e piazza Bartolomeo della Queva. Qui un uomo dal volto travisato ha fatto irruzione nell’ufficio minacciando i dipendenti al fine di farsi consegnare tutto l’incasso. Non è noto al momento se il malvivente fosse o meno armato, sta di fatto che è riuscito nel proprio intento e alla fine è scappato portandosi a casa un migliaio di euro. Messo a segno il colpo il ladro si è dileguato, scappando a piedi. Fatto scattare l’allarme, ormai era troppo tardi, di lui non c’era più alcuna traccia.

Le indagini dei carabinieri

A seguito dei fatti sono poi giunti sul posto i carabinieri della stazione di Tivoli Terme che stanno attualmente conducendo le indagini, al fine di assicurare il bandito alla giustizia. Al vaglio anche le telecamere di video sorveglianza della zona che, senz’altro, potrebbero rappresentare un elemento prezioso per il proseguo delle indagini dei militari.