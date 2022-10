Degrado Capitale: Roma affoga tra rifiuti, erbacce e indifferenza

Spazzatura sparsa un po’ ovunque e scoli di acqua maleodorante, aree piene di erbacce e prive di alcuna manutenzione e così via… Roma, purtroppo, è anche questa e i cittadini lo vedono e, spesso, lo denunciano anche. Tra i mezzi più utilizzati per segnalare località in stato di degrado, ormai, sono i social. Uno strumento che, oltretutto, fa correre veloce le notizie e, in alcuni casi anche le immagini. Non si tratta certo di una pubblicità edificante per la Capitale. Quando poi questo succede a pochi passi da San Pietro è ancora più vergognoso. Ed è proprio sulla via Aurelia in direzione San Pietro dove “non so più neanche da quanto tempo c’è una puzza incredibile. L’amministrazione dovrebbe vergognarsi a lasciare questo schifo”.

Gli utenti di Facebook insorgono

Una denuncia con tanto di documentazione fotografia realizzata da Angelo Belli che ha pubblicato le immagini in un post facebook scatenando reazioni non solo da parte dei residenti, ma di diversi cittadini romani stanchi di assistere a questo scempio. “È un’indecenza – scrive un utente fb a corredo del post -. In quell’area dovrebbero eseguire velocemente i lavori. Quel transennamento di colore arancione poi… In prossimità del centro dovrebbe essere proibito”. C’è qualcuno che rincara la dosa sottolineando: “Questa mattina sono andata al Gemelli, sui marciapiedi non si poteva passare tra i rifiuti e l’erba. Ci vorrebbe più pulizia almeno nei pressi dell’ospedale. È una vergogna”. Altri manifestano la propria rabbia evidenziando: “Messa in sicurezza, sono capaci solo a recintare e poi se ne fregano”.

Ma via Aurelia non è l’unica strada “dimenticata” perché viale del Policlinico non sembra versare in una situazione migliore. Luca Laurenti in un post facebook scrive: “E poi ditemi che ho torto quando affermo che questa città è perduta”. Un commento a corredo di immagini raccapriccianti che immortalano cumuli di rifiuti e finanche un clochard quasi svestito che ci dorme in mezzo come se nulla fosse. “un degrado continuo – commenta le immagini un utente -. Non è più sopportabile”.

Tanta la rabbia tra i residenti e non solo per lo stato di abbandono e soprattutto di degrado nel quale versano tante, troppe località di Roma e non di meno anche zone centralissime. “Ma quando si decidono a mettere a posto. Il quartiere è un cantiere perenne” lamenta uno dei tanti utenti facebook. E torna prepotente la richiesta dei cittadini di avere una città più decorosa e più vivibile anche “per i turisti che vengono a visitare la nostra città. Ecco il nostro biglietto da visita…”.