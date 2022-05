Trastevere, lui si fa la doccia, lei si depila ascelle e parti intime nella fontana: il video diventa virale

Ci risiamo. A Roma le fontane monumentali continuano ad essere protagoniste (loro malgrado e a dispetto della loro storia) di scende di profondo degrado e inciviltà. Stavolta è toccato – ma non è certo la prima volta – a Trastevere, con due persone che hanno pensato bene di dedicarsi alla loro igiene personale davanti a tutti.

Bagno e depilazione nella fontana a Roma

Nonostante i tantissimi precedenti quella della depilazione in acqua, a memoria di chi scrive, mancava all’appello. Nel video, postato dalla pagina Telegram Welcome To Favelas e diventato subito virale, viene immortalata tutta la scena: lui che si fa la doccia, lei che, con estrema disinvoltura, prima si depila le ascelle poi addirittura le parti intime. Come se nulla fosse.

I precedenti

Ma come detto ormai negli anni ci siamo abituati un po’ a tutto. Turiste esibizioniste semi-nude, bambini arrampicati sulle statue senza che i genitori muovano un dito, fino a quelli che fanno i bisogni in strada. Gli ultimi episodi recenti, che vi avevamo raccontato qui, hanno riguardato Piazza Navona, con due ragazze filmate nell’acqua praticamente nude. O alla Fontana delle Anfore, a piazza Testaccio anche qui con una donna completamente nuda davanti agli occhi attoniti dei tanti residenti che gremivano il piazzale.

