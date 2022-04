Roma, turiste seminude, bambini arrampicati sulle statue, chi fa i bisogni in strada: perché nessuno rispetta più le regole?

Il weekend di Pasqua appena trascorso, ma più in generale l’ultimo mese, ci ha restituito l’immagine di una Capitale dove, più o meno, si rischia di far passare il concetto che chiunque possa fare ciò che vuole in buona sostanza. Educazione e senso (rispetto) civico infatti sembrano non essere più di casa a Roma con scene che potremmo definire davvero di ordinario degrado.

Turiste seminude che si fanno il bagno nelle fontane, persone che espletano i propri bisogni in strada e, in ultimo, anche bambini che si arrampicano ancora sulle fontane senza che nessuno, tanto meno i genitori, gli dicano nulla. Ma perché dobbiamo – per forza – arrenderci a tutto questo?

Bambini e turisti arrampicati sulle fontane a Roma

La foto di un bambino arrampicato sulla fontana a Piazza Navona, scattata il giorno di Pasqua, è emblematico di ciò che accade spesso nella Capitale. In questo caso l’indignazione è maggiore perché, come ci ha raccontato l’autore della foto, i genitori, anziché rimproverarlo hanno enfatizzato “l’impresa” del figlio ridendo e sghignazzando. Come potrà crescere allora questo bambino se questi sono gli insegnamenti?

Seminude nell’acqua o nelle piazze

Quando poi non si assiste alle ‘scalate’, l’altra specialità della casa sempre in tema fontane è quella del bagno nudista. Come quello sempre a Piazza Navona dello scorso 13 aprile con due ragazze filmate nell’acqua praticamente nude. O come quanto visto alla Fontana delle Anfore, a piazza Testaccio venerdì mattina, 15 aprile, come riportato anche da Il Messaggero, con una donna completamente nuda davanti agli occhi attoniti dei tanti residenti che gremivano il piazzale.

Beccato a Roma mentre fa i bisogni in strada

Cambiando quadrante, eccoci a San Lorenzo dove un cittadino straniero — in barba alle regole del decoro pubblico e della riservatezza — è stato beccato dai Carabinieri mentre espletava i propri bisogni fisiologici in strada. Insomma, sempre più episodi di degrado e una carenza culturale generale non certo degna di una Capitale di uno Stato.

