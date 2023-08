Dramma a Lanuvio, muore schiacciato dal trattatore: Carlo Leoni aveva 80 anni

Carlo Leoni, 80enne di Lanuvio, noto anche per essere stato autista di bus di linea, ieri pomeriggio, è rimasto vittima di un tragico incidente, mentre stava lavorando, a bordo del suo trattore, in un terreno su via Gramsci. Voleva solo eliminare da quell’appezzamento la fitta vegetazione. La sua intenzione era di ripulire l’area, invece, è rimasto vittima di un terribile incidente.

La tragedia mentre ripulita un appezzamento di terreno

Una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti. L’anziano si trovava sul suo mezzo agricolo, al quale era agganciata la trebbiatrice, quando, sembrerebbe che su un punto in eccessiva pendenza il trattore s’è ribaltato travolgendolo. Carlo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Ma, la ricostruzione di quanto avvenuto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’allarme e la corsa dei soccorritori

Un vicino sembra avesse visto l’atroce sequenza dei fatti. Scioccato e sicuramente anche terrorizzato aveva dato l’allarme ai soccorsi, perché intervenissero in aiuto dell’anziano, nella speranza di potergli salvare la vita. Una corsa contro il tempo, quella degli agenti di Polizia e della protezione civile, che purtroppo si è rivelata vana. L’anziano, probabilmente, è morto subito.

I Vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’80 da sotto il mezzo

È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare l’80enne. I pompieri si sono dovuti servire di cuscini idraulici per alzare il mezzo e liberare l’uomo. Nonostante anche i sanitari del 118 fossero stati allertati ed erano pronti a intervenire per aiutare lo sfortunato agricoltore. Ma una volta tirato fuori da sotto il trattore è stato possibile per i medici accorsi, unicamente constatarne il decesso.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria

La salma, come di consueto in questi casi, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà se nominare un medico legale per svolgere esame autoptico. Intanto tutta la comunità di Lanuvio si è stretta attorno ai familiari di Carlo, da tutti conosciuto come ‘Orlandino’, anche il sindaco Andrea Volpi ha manifestato il suo dolore.