Droga a Roma: nuovi arresti a San Lorenzo

Nuovi arresti a San Lorenzo, il quartiere romano degli studenti universitari e della movida. Continue le segnalazioni alle forze dell’ordine, “Non ci sentiamo sicuri”, dicono i cittadini. Infatti, dopo gli ultimi episodi del quartiere, come lo stupro del giovane 22enne del 5 ottobre scorso e i continui episodi di violenza e spaccio, San Lorenzo non è annoverato tra i quartieri più sicuri di Roma. Nel quartiere i poliziotti del commissariato di zona sono impegnati costantemente in un capillare controllo del loro territorio. Durante uno degli ultimi controlli hanno arrestato un giovane trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droga.

L’arresto del giovane

L’arresto del 30enne è avvenuto nel cuore di San Lorenzo, precisamente in via dei Sabelli. Dopo una segnalazione, le forse dell’ordine hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale hanno trovato ben 6 tipologie di sostanze stupefacenti. Hanno rinvenuto circa 61 grammi di cocaina, circa 18 grammi di hashish, 3,50 grammi di ketamina, 72 pasticche di ecstasy, 74 pasticche di allucinogeni con inciso “NASA” e 0,79 grammi in polvere di 2CB (sostanza tipo LSD), e la somma di 1.890 euro in contanti. L’arresto è stato poi convalidato.

Spaccio anche vicino al Policlinico

Poco lontano, in via di Tor Vergata, all’interno dell’area parcheggi del Policlinico, personale della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara ha arrestato un altro giovane italiano di 21 anni. Lo stesso è stato bloccato dagli agenti mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un cliente. La successiva perquisizione effettuata dagli agenti all’interno del veicolo ha permesso di rinvenire ulteriori involucri di cocaina oltre ad una somma di 540 Euro. L’arresto del 21enne è stato poi convalidato.