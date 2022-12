Roma, Immacolata e primi eventi natalizi: caos e traffico in tilt

Come ogni anno la Capitale ospita diversi eventi a tema natalizio tra cui mercatini, mostre e spettacoli. Nella giornata dell’Immacolata Concezione tantissimi romani, sin dalle prime ore del mattino, hanno invaso le vie del centro e dello shopping dei vari quartieri per respirare l’aria di festa. In via Salaria, altezza Villa Borghese, il traffico è andato completamente in tilt per via dell’evento Christmas World, con code di oltre un’ora dalla Salaria in direzione centro. Quasi impossibile trovare un parcheggio per partecipare all’evento che quest’anno si troverà nella suggestiva location di Villa Borghese e non più all’Auditorium. Tra gioia e felicità per il periodo natalizio non sono mancate le critiche dei cittadini.

Christmas world

Dal 3 dicembre sino al 8 gennaio nella cornice di Villa Borghese, altezza ex galoppatoio, avrà luogo, dalle 10 alle 20, l’evento “Christmas World“. Ci si potrà immergere in tantissimi stand a tema natalizio, visitare mini location a tema “città” come Berlino, Londra e New York. Sarà inoltre possibile accedere alla pista di pattinaggio con il suggestivo passaggio sotto il ponte di Brooklyn, oppure entrare nel magnifico e magico mondo del “Polo Nord” con il villaggio di Babbo Natale. All’interno dell’area si potrà accedere anche al percorso “safari”, uno zoo luminoso abitato da tantissimi animali. L’esperienza, annunciano gli organizzatori, sarà particolarmente “immersiva e totalizzante” dove addirittura ai più piccoli, veri protagonisti di questa location, verranno dati da indossare costumi al fine di renderli ancora più partecipi.

Spostandosi di poco all’interno di questo magnifico mondo potrete visitare il “Kapla”, uno spazio ludico con tantissimi giochi per bambini e non. A fare da cornice lunghi show non stop a tema su di un enorme palco dove parteciperanno diversi attori e figuranti in balli, canti e musica live. Sarà inoltre possibile ristorarsi ai numerosi stand di street food con i sapori e i gusti tipici di ogni nazione. “Un evento che attendo da un anno al quale però non sono riuscita ancora ad andare per il traffico intenso e per la mancanza di parcheggi, lo preferivo all’Auditorium, molto più fruibile”, commenta Claudia.

Giftland-Vintage Market, piazza Navona e Ice Park

Uno dei più grandi mercatini di Natale di Roma, il “Giftland-Vintage Market”, sarà visitabile invece solo in alcune date come il 2,3,4,9,10,11,16,17,18,22,23 dicembre. Definita dagli organizzatori la “città del regalo” avrà luogo presso l’ex deposito ATAC in piazza Ragusa 179. All’interno di questa area ci saranno più di 200 espositori provenienti da tutta Italia ogni weekend. Sarà possibile visitare stand a tema dove si potranno trovare tantissime idee regalo come vinili, libri, home design, piante, fiori, giocattoli e tanto altro ancora. Anche in questo caso saranno presenti diversi stand gastronomici per deliziare il palato di tutti.

Come ogni anno poi ritorna l’immancabile evento di Piazza Navona capace di attrarre tantissimi romani dai più piccoli ai più grandi. Stand gastronomici, bancarelle e casette a tema natalizio hanno già ricoperto il bellissimo scenario della piazza.

Come ogni Natale che si rispetti non poteva mancare inoltre l’evento di “Ice park” allestito in tantissime location differenti dal 2 dicembre sino a fine mese. Tra i luoghi scelti quest’anno troviamo l’area dell’ex poligono di tiro alla Farnesina tra Ponte Milvio e lo Stadio fino al 8 gennaio, al centro commerciale Euroma 2 fino al 30 gennaio, in Piazza Re di Roma fino al 8 gennaio e al centro sportivo “Sport city” a Testaccio dove sarà possibile addirittura pattinare attorno ad un magnifico albero di natale.

Code e traffico in tilt

Ormai mancano poco più di 15 giorni al Natale ma come ogni anno le strade di Roma, in questo periodo, diventano un fiume in piena di auto. Questa mattina era praticamente impossibile raggiungere l’evento Christmas World a Villa Borghese vista la mole immensa di veicoli che erano diretti nell’area. La Salaria principale arteria di Roma Nord, era completamente paralizzata in direzione centro a partire da Villa Ada. Code lunghissime nella zona di via Veneto e dintorni. Per trovare parcheggio i tempi stimati si aggiravano intorno ad un’ora e mezza ed in alcuni casi era davvero impossibile. Sul posto erano presenti diverse pattuglie della polizia Roma Capitale a gestire i tantissimi veicoli giunti qui in occasione di questo evento magnifico.

Non sono mancate ovviamente le critiche dei tantissimi romani in coda. Tra un clacson e l’altro siamo riusciti a sentire qualcuno di loro, come Alberto, il quale preferiva la precedente location. “Sono fermo in fila da quasi un’ora e non penso di riuscire a trovare un posto, ci sono auto parcheggiate ovunque”, dichiara Alberto. Spostandosi nelle vie del centro quali via del Corso e limitrofe la situazione non cambia, i romani hanno invaso le vie dello shopping per gli acquisti natalizi. Nella zona del Lungotevere vicino quest’area, si registravano infatti code a tratti durante la mattinata.