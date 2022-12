Roma, ‘Via Nazionale sta morendo’: l’appello dei commercianti

Via Nazionale, una delle strade che fino a qualche tempo fa era considerata una delle principali vie dello shopping a Roma, ma oggi sta ‘morendo’. Il Natale non esiste, non ci sono addobbi, né luminarie che diano un segnale che la festa è ormai prossima e ben 33 negozi hanno chiuso i battenti e sulle vetrine spoglie, assai tristi, si legge il cartello ‘affittasi’. Complice sicuramente anche il Covid i negozi sulla strada che collega piazza della Repubblica a Piazza Venezia, stanno man mano chiudendo i battenti e la via è sempre più spoglia.

Su via Nazionale quasi nessun addobbo di Natale

Percorrere via Nazionale mette un gran senso di tristezza e anche di abbandono. Sembra che a nessuno importi nulla che una delle vie più rinomate di Roma abbia perso quel suo ruolo di protagonista e sia sempre più relegata a strada di passaggio, con nessuna attrazione e meno che mai attrattiva. A dare un ulteriore segno dello stato di abbandono nel quale versa ci sono diversi senzatetto che scelgono proprio quei negozi ormai chiusi che posizionano i cartoni sui quali trascorrere la notte.

I commercianti lanciano un appello

“Noi commercianti qui a via Nazionale – dice a Il Messaggero Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma-Confcommercio – cerchiamo di addobbare le vetrine e dare un segnale, ma purtroppo questa strada avrebbe bisogno di un intervento da parte del Comune per dare un po’ di vita. Ho chiesto all’amministrazione un intervento. Qui ci sono i teatri e i negozi chiusi”.

Ad acuire i problemi di via Nazionale ci sarebbe anche la Ztl. “È una strada dove non avrebbe neanche motivo di esserci una Ztl – prosegue Beroni – perché è una via a grande scorrimento. Non ha senso: non si tratta di un salotto o di una piazzetta. È difficile parcheggiare e progressivamente è stata abbandonata. Speriamo nel tram che dovrà essere realizzato per il Giubileo”.