Come muoversi durante le feste a Roma: il piano della mobilità per le Feste, cosa cambia per la ZTL

A partire da oggi, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, prende il via il Piano delle mobilità delle feste a Roma che terminerà l’8 gennaio del 2023. Tra le tante novità sulla viabilità predisposte ci sono due Ztl, una nel Centro Storico, l’altra in zona Tridente dalle 6 e 30 alle 20, anche il sabato e i giorni festivi, fatta eccezione per il 25 dicembre. Resta, invece, invariata, la Ztl diurna a Trastevere e tutte le Ztl notturne. Ma sono anche alter le novità introdotte soprattutto relative al trasporto pubblico.

Quattro giornate di trasporto gratuito

Sono previste quattro giornate nelle quali sarà possibile usufruire di tutte le linee sia in superficie, sia delle metropolitane, sia delle ferrovie urbane di Metromare e RomaNord- Viterbo e si tratta dei giorni: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Ma per agevolare gli spostamenti sono state istituite anche alcune linee gratuite.

Le linee gratuite per tutto il corso delle festività sono: Fre1, Free 2 e la linea 100. I primi due partendo dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini permettono di raggiungere velocemente Largo e sono attive tutti giorni a partire da oggi 8 dicembre all’8 gennaio 2023, dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti. La line a100 invece partirà da Porta Pinciana, attraverserà via Veneto, il Tritone, piazza Cavour con ritorno a Porta Pinciana, dalle 9 alle 20.

Potenziamento del trasporto pubblico

Sempre per andare incontro all’utenza è stato predisposto anche il potenziamento del trasporto pubblico. La linea del 119 farà, anche nei giorni festivi il percorso: piazza Venezia, piazza del Popolo, piazza Venezia, a partire dalle 7:15 fino alle 20:15. Le linee elettriche 100 e 119 sono attive anche nei giorni festivi: 8, 11, 18 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023. Inoltre la linea 100 viene attivata anche il 25 e 26 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023.

Per agevolare l’accesso al centro storico, ai luoghi di culto e ai centri commerciali è stato disposta la fascia oraria 10:30 – 20:30 per le seguenti linee: sabato 10, 17 e 24 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023: 075, 46, 53, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990; nei festivi 8, 11 e 18 dicembre 2022 e festivi 6 e 8 gennaio 2023: 075, 44, 46, 53, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 990 e 913

La Metro A viene intensificata nei giorni 8, 10, 11, 17, 18, 24 e 31 dicembre 2022 rispetto al normale servizio. Per la linea A, ad esclusione della giornata dell’8 dicembre 2022, è confermata la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì con servizio bus sostitutivo nMA, per consentire il proseguimento dei lavori in corso.

Quali sono i mezzi pubblici attivi nei giorni di festa

Nei giorni di festa è previsto invece: per il 24 dicembre che le linee di superficie e metropolitane siano attive fino alle 21, che le linee notturne, tra il 24 e il 25, sono attive dalle 23:30; che le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e Metromare (Roma-Lido): abbiano le ultime corse alle 21.30; che la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle: 5.30-21.30, direz. Termini: 5.07-21.03. Per il 25 dicembre, invece, linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane attive: 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00; le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive; le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: 8:30-13:00 e 16:30-21:00; la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 8:30-14:00, direz. Termini 8:03-13.33, nel pomeriggio – dalle 16:30 – il servizio viene assicurato dalla linea bus 105. Per il 31 dicembre le metropolitane saranno attive fino alle ore 2:30. A seguire, attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2023; le linee di superficie attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 delle linee 2bus, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, H e n913; le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: fine servizio 23:30; la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 5:30-21:30, direz. Termini: 5:07-21:03. Il 1 gennaio saranno attive tra le 2:30 e le 8:00 le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME; dalle 8:00 attive metropolitane e linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100; le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: dalle 8:00 circa a fine servizio alle 23:30, la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle 8:30-23:00, direz. Termini 8:03-22:33.

Esiste anche un’altra possibilità per quanti vorranno muoversi in particolare dal 1 dicembre al 31 dicembre, purchè si tratti di maggiorenni dotati di Spid: i buoni viaggio di Roma Capitale che prevedono uno sconto del 50% su una corsa in taxi o Ncc; e del 100% per le persone con disabilità.