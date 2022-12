Mobilità sostenibile a Roma, accordo Helbiz-Atac: sconto del 20% sui monopattini, per chi e come funziona

Sta per nascere una nuova collaborazione tesa a migliorare la mobilità nella città di Roma, grazie all’accordo tra Helbiz, società leader nel settore della micromobilità in sharing e Atac, l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Un accordo che finalizzato, tra le altre cose, a far diminuire il traffico nella Capitale. Un obiettivo perseguibile anche grazie ai vantaggi previsti per i possessori dell’abbonamento Metrebus e per i dipendenti Atac. È previsto, infatti, uno sconto del 20% per 200 corse fino al 31 dicembre 2022, mente i dipendenti Atac possono inviare una mail con copia del tesserino aziendale a marketing@helbiz.com per ottenere sconti che possono arrivare fino al 30%.

Verso una mobilità sostenibile

Si tratta di un accordo che prevede che Helbiz applichi lo sconto del 20% anche per tutto il 2023. Una partnership tra pubblico e privato che assume un significato importante per la città che finalmente inizia a organizzarsi per mobilità più sostenibile, riducendo così l’impatto ambientale e redenndo contemporaneamente gli spostamenti in città più facili e anche più veloci.

“Siamo molto soddisfatti della partnership con Atac, non solo perché con questo tipo di sinergie è possibile dar forma a soluzioni nuove per la città di Roma e per i suoi abitanti – ha commentato Matteo Mammì Ceo Emea di Helbiz a repubblica -, ma anche perché queste iniziative, come quella di recente annunciata con Cotral, sono la dimostrazione che una nuova idea di mobilità è possibile anche nella Capitale, realtà che storicamente ha individuato nell’automobile il mezzo preferito per gli spostamenti. Un accordo di grande valore che speriamo di poter estendere al prossimo anno con nuove promozioni e progettualità”.