Mezzi pubblici gratis a Roma l’8 dicembre 2022: quali sono le linee di bus, metro e tram interessate

In vista delle festività natalizie è previsto un Piano di mobilità messo a punto dall’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri. Un programma che deve rispondere alle esigenze di romani, turisti e commercianti che in questo periodo dell’anno possono contare su un incremento delle vendite e, magari, anche su una boccata di ossigeno visto il periodo di crisi economica.

Quando i mezzi sono gratuiti

L’idea del Piano 2022 è quello di puntare sui mezzi pubblici gratuiti che interesseranno quattro giornate: l’8, l’11, il 18 e il 24 dicembre che consentirà di viaggiare su metro, bus e tram di Roma gratis. Tre le linee gratis che si possono utilizzare per raggiungere il centro della città: la 100, Free1 e Free2. Agevolazioni alle quali si sommerà una Zona a traffico limitato nel centro dalle 6 e 30 alle 20 dal lunedì alla domenica, fatta eccezione per il 25 dicembre.

E sempre per rispondere alle esigenze di quanti nei giorni in prossimità delle feste vogliono andare in giro per lo shopping il Piano prevede anche un incremento delle corse dei mezzi pubblici soprattutto l’8 dicembre, nel fine settimana e il giorno della vigilia di Natale.

Sono 3 i mezzi gratuiti per tutto il periodo delle feste

L’idea è sicuramente quella di agevolare le spese natalizie e anche il commercio locale, per raggiungere questo obiettivo sono state pertanto predisposte tre linee gratuite: gli autobus 100, Free1 e Free2 che dall’8 dicembre fino all’8 di gennaio consentiranno di raggiungere il centro. Free 1 da piazza dei Cinquencento percorre via Nazionale, passa vicino al Palazzo delle Esposizione e attraversa via del Tritone, a seguire procede vicino a Fontana di Trevi e Largo Chigi e poi torna verso Termini. La linea Free 2 con capolinea a Partigiani, si ferma a Piramide, via Marmorata, Bocca della Verità, piazza Venezia e Chigi. La linea 100 attraversa Porta Pinciana, Ludovisi, Veneto, Emilia, Barberini, Tritone, Barberini, Due Macelli, Capo Le Case, Mercede, Convertite, Prefetti, Monte Brianzo, Vittoria Colonna, piazza Cavour, Cicerone, Cavour.