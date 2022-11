Roma, 1 milione di euro dal Municipio III per la messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa

Roma. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni durante gli ultimi anni, grazie soprattutto al lavoro del nostro Reporter sul campo, Lucio Parlavecchio, che ha continuato a monitorare le condizioni di quella strada per tutto questo tempo. Dopo un po’ di tempo, e qualche segnalazione importante, finalmente le istituzioni danno una risposta concreta al problema.

Roma: caditoie ostruite, situazione critica nel Terzo Municipio

III Municipio: 1 milione di euro per mettere in sicurezza via Eugenio Chiesa

Arriva una buona e confortante notizia per i residenti del quartiere: il Municipio III ha stanziato la somma di un milione di euro per la messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa. Un bel gruzzolo, per usare un linguaggio gioviale, che sarà suddiviso in questo modo, e tendenzialmente in due grosse fette: 200 mila euro saranno utilizzati per la progettazione e le indagini geognostiche preliminari al fine di “ispezionare la parte rocciosa ed individuare le zone dove è necessario intervenire”, poi i restanti 800 mila, (spesa prevista nei prossimi due anni, ndr), per le opere di consolidamento della suddetta via.

Marta Marziali, consigliera del Municipio III

“Si tratta di un grande investimento che aiuterà a risolvere le criticità di questa strada. E grazie all’approvazione della delibera si finanzia un’azione di contenimento mirata alla riqualificazione dell’area e restituirla così ai cittadini”, queste le parole di Marta Marziali, consigliera del Municipio III che da tempo, ormai, ha denunciato le sorti e le condizioni disdicevoli – di totale abbandono – del tratto di strada interessato, al Nuovo Salario.

La storia di via Eugenio Chiesa

Per fare un breve resoconto, possiamo certamente dire che tutto iniziò nell’ormai lontano 2019, quando un masso oltre 400 kg si era staccato dalla collinetta sovrastante, rovinando direttamente sul marciapiede di via Eugenio Chiesa, per fortuna senza alcuna ripercussione sui passanti che comunque furono spaventati dall’avvenimento. Le autorità intervennero qualche tempo dopo per transennare circa 150 metri di area. Una via secondaria, certo, ma piena di vita ed attività: commercianti, negozi, attività, tutte vitali per coloro che abitano nella zona e che si sono trovati dinanzi a diversi disagi dopo il transennamento, come ad esempio la perdita di decine e decine di posti auto per il parcheggio.

III Municipio tra voragini, perdita d’acqua, reti arancioni e rifiuti: “Qualcuno intervenga”

Noi, come anticipato, della questione ne abbiamo parlato diverse volte in questi ultimi anni, grazie anche alle segnalazioni del nostro Reporter Lucio Parlavecchio, gestore della nota pagina Facebook Reporter Montesacro, il quale ha confermato spesso le condizioni della strada, aggiungendo che: ”Nel momento in cui una ditta è intervenuta con una ruspa per togliere la maggior parte delle alberature, si è verificato un ennesimo crollo”.

Le parole dei consiglieri capitolini

“Accogliamo con soddisfazione l’importante stanziamento di fondi, 200mila euro da spendere quest’anno e quasi altri 800mila nei prossimi due, che l’Amministrazione del Terzo Municipio ha deciso di destinare alla messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa. Un obiettivo a cui ci siamo dedicati con impegno, sostenendo il lavoro della consigliera Marta Marziali, ma soprattutto una vittoria per i cittadini, che da tempo chiedevano alle istituzioni di intervenire in modo concreto per risolvere le criticità di questo quadrante della città”. Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, a commento dell’approvazione, da parte della Giunta Municipale, del Piano di Investimenti 2022-2024.