Roma, crolla un grosso ramo sul marciapiede: l’area è pericolosa, ma mancano le recinzioni

Roma. Nel pomeriggio di oggi, in Via Eugenio Chiesa, un ramo di media portata si è spezzato e riversato al suolo, la fortuna ha voluto che nessuno passasse nei paraggi, quindi, oltre a demarcare il pericolo della zona, niente di più.

Crolla un ramo in Via Eugenio Chiesa

Nonostante ciò, però, il problema rimane: come si può notare dalle foto, quest’area sarebbe dovuta essere chiusa al transito dei pedoni dalle recinzioni, proprio per la sicurezza e l’incolumità dei passanti.

Recinzioni sfondate e pericolo per i pedoni

Tuttavia, le recinzioni sono state in più punti abbattute e mai ripristinate con marciapiedi completamente impraticabili e pericolosi. In aggiunta, come ci segnalano alcuni cittadini e residenti, anche che gli alberi in questa via erano stati potati non completamente.

Istituzioni sorde sulla zona

La caduta di quel ramo suona quasi come un avvertimento, un monito affinché le recinzioni vengano ripristinate e l’area messa finalmente in sicurezza. La domanda che tuona in sordina è: ‘‘e se in quel momento fosse passato qualcuno?” La via, come in molti sapranno, continua a trovarsi in uno stato di forte ed allarmante degrado. Un degrado, certamente noto alle istituzioni territoriali.