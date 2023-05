È morto il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese: era a Roma per l’assegnazione delle Bandiere Blu

È morto il sindaco delle Isole Temiti, Giuseppe Calabrese. Si trovava a Roma per l’assegnazione delle Bandiere Blu, ma nella scorsa serata, però, ha avuto un malore improvviso. Purtroppo si è rivelata vana la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito: Calabresi non ce l’ha fatta. è deceduto nelle prime ore di oggi.

L’impegno del sindaco Giuseppe Calabrese

Aveva solo 67 anni il primo cittadino delle Tremiti che era stato riconfermato lo scorso giugno alla guida del Comune, dopo aver ricoperto l’incarico dal 2003 al 2011. La notizia ha sconvolto la comunità che guidava. Tantissimi i messaggi di cordoglio e tra gli altri, la Riserva Marina Isole Tremiti scrive in un post: “All’improvviso, quando nessuno se l’aspettava. Questa notte, a Roma, all’età di 67 anni, si è spento il sindaco Giuseppe Calabrese, colto da un improvviso malore: inutile ogni tentativo di soccorrerlo”.

Si trovava a Roma per la consegna delle Bandiere Blu

“Era nella Capitale per la consegna della Bandiera Blu, – si legge ancora nel post della Riserva marina – riconoscimento a cui teneva tantissimo per l’arcipelago che tanto amava. Proprio ieri, in occasione dei funerali e del comandante Giovanni Calabrese, ci aveva confidato i sogni e i progetti in cantiere per l’arcipelago che tanto amava. Carattere forte, mai domo, lascia un vuoto incolmabile nella comunità che rappresentava. Ciao, sindaco…”.

Tanti i progetti che aveva già portato a compimento e tra gli altri: la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo.

Anche il Presidente della Provincia e Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti ha voluto esprimere il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa: “Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa del Sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, esprimo il cordoglio mio personale, e degli Enti che rappresento, alla famiglia Calabrese. Un esempio di grande impegno, passione e dedizione per la sua terra. Una immensa perdita per la comunità delle Isole Tremiti”.