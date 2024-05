Ecco perché a Piazza di Spagna c’è un albero di Natale a Maggio

Perché c’è un albero di Natale in Piazza di Spagna ormai a ridosso dell’estate? E’ questa la domanda che si stanno facendo turisti e romani passando dalla parti di uno dei luoghi più famosi della Capitale. Le immagini, com’era prevedibile, sono subito diventate virali.

Negli ultimi tempi Roma è stata protagonista di numerose iniziative pubblicitarie molto “appariscenti”. Questo perché il marketing – giustamente – sta puntando molto sull’effetto “wow” scegliendo come location alcune delle zone più note della Città Eterna. E si mette in scena qualcosa in bella mostra dove transitano ogni giorno migliaia di persone l’hype è assicurato.

Cantanti, aziende, colossi dello streaming, eventi: così la Capitale, ormai da tempo, ha spalancato le porte ad iniziative d’ogni genere, alcune decisamente bizzarre, altre meno ma comunque efficaci dal punto di vista comunicativo. Ma cosa c’è sotto invece nel caso dell’abete spuntato a Piazza di Spagna in queste ore?

Il precedente sul litorale (ma lì c’era di mezzo il Comune)

Chi ci segue da tempo si ricorderà un curioso precedente che arriva dal litorale, esattamente da Torvaianica, località balneare a due passi da Roma. Ebbene, anche in quella circostanza l’albero di Natale posizionato nella centrale Piazza Ungheria era rimasto al suo posto – pensate un po’ – addirittura fino al mese di luglio. In pratica, ormai, si sarebbe potuto lasciare lì fino al Natale successivo, come pure qulacuno aveva ironizzato sui social.

Ma se in quel caso – era il 2020 – la causa era da attribuire all’inerzia del Comune di Pomezia che aveva tardato a rimuoverlo per tempo, stavolta, per quanto riguarda Roma, il Campidoglio non c’entra nulla. Qual è allora il motivo dietro a questa iniziativa? La risposta è allora sempre la stessa: ovvero pubblicità, stavolta però per un film.

Ciak si gira a Roma: spunta un albero di Natale a Piazza di Spagna

Insomma, se in queste settimane abbiamo visto la Chiesa temporanea di Tony Effe e le scritte spaventose sui ledwall a Roma Termini, oppure il campo da tennis che ancora è presente a Piazza del Popolo (ricordate poi il misterioso box a Trevi?) oggi è toccato all’abete di una delle feste più famose al mondo posizionato tra turisti e viaggiatori a Piazza di Spagna. Si tratta, secondo quanto appreso dalla Redazione, di una scenografia necessaria alle riprese del film Mrs Christmas che vedrà protagonisti Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. Certo, fingere di essere a Natale con questo caldo non sarà stata impresa facile: ma questa è un’altra storia.