Elezioni regionali nel Lazio: quando si vota nel 2023, data e candidati

Elezioni regionali. Ci sono grandi manovre in vista per le prossime elezioni regionale nel Lazio, previste per l’anno 2023. Proprio come avvenuto cinque anni fa, anche questa volta, dovrebbero essere accorpate al voto in Lombardia. Per la data però ci sarà da aspettare la decisione ufficiale da parte del Viminale, con tutti gli accorgimenti informativi del rito.

Il capolinea di Nicola Zingaretti

Siamo ormai al capolinea del secondo mandato consecutivo di Nicola Zingaretti come Presidente della Regione Lazio e questa volta non correrà più per il suo partito. Il centrosinistra, con ogni probabilità, sceglierà il suo candidato tramite delle primarie che si dovrebbero svolgere a novembre.

Leggi anche: Flop Zingaretti: è penultimo tra i Presidenti di Regione. Gualtieri in risalita ma sommerso dai rifiuti

Chi prenderà parte alle primarie

Ad oggi, hanno già fatto intendere di essere pronti a prendere parte alle primarie gli assessori Alessio D’Amato e Daniele Leodori, oltre alla consigliera regionale Marta Bonafoni. Non è da escludere però la presenza anche di Enrico Gasbarra. Ad ogni modo, è tutto da decidere anche nel centrodestra, dove la scelta del candidato presidente alle elezioni regionali nel Lazio dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia: in pole ci sarebbe il deputato Francesco Lollobrigida.

Aspettando il 2023

Lo stesso Lollobridiga sembrerebbe essere ben accolto dai sondaggi fin ora realizzati, ma ovviamente manca ancora molto per lo scrutinio finale. Ricordiamo, infine, che nel 2018 le elezioni regionali nel Lazio si sono tenute in data 4 marzo, in concomitanza con le elezioni politiche e le regionali in Lombardia. Visto che a livello nazionale si voterà il prossimo 25 settembre, non sarà possibile un nuovo accorpamento.