Emanuela Orlandi e la battuta di Fedez a Muschio Selvaggio: ‘Non l’hanno mai trovata’

Spesso Fedez ha dato da parlare, per le sue scelte personali e magari anche per il contenuto di alcune sue canzoni, ma nel podcast di Muschio Selvaggio ha provocato polemiche a causa di una battuta pronunciata su Emanuela Orlandi. Una dichiarazione che ha provocato reazioni di disapprovazione.

Che cosa ha detto Fedez nel podcast di Muschio Selvaggio

La vicenda di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa nel 1983 e della quale non si è più saputo nulla, è stata affrontata nel corso del podcast condotto da Fedez con Luis Sal, ospite Gianluigi Nuzzi. Una puntata quella di oggi che doveva essere riservata a fatti di cronaca nera. Solo che la battuta del conduttore che tanto ha fatto ridere in studio ha provocato reazioni di grande sdegno.

Sul caso della Orlandi, Fedez ha detto “Innanzi tutto possiamo dire che … Non è mai stata trovata”. Un’asserzione che ha provocato una grande ilarità in studio, forse troppa. Tanto che Nuzzi ha dichiarato: “Questo è black humor, sideralmente antitetico al mestiere di giornalista”. E Fedez ha proseguito: Scusate, ma mi faceva troppo ridere, anche se non fa ridere”.

La battura del rapper non è piaciuta a molti

Evidentemente la battuta del rapper non ha fatto ridere, non tutti almeno. Anzi in molto casi ha toccato la suscettibilità di quanti seguono da sempre il caso della 15enne scomparsa nel nulla da quarant’anni. Sono davvero tanti a non aver apprezzato e un estratto della puntata ‘incriminata’ sta velocemente facendo il giro del web e sta scatenando polemiche.

Il caso di Emanuela Orlandi è un caso che sta tenendo alta l’attenzione dell’opinione pubblica sin dal 22 giugno del 1983 quando la 15enne è scomparsa all’improvviso. Da allora sono passati 40 anni ma non si hanno avute svolte nelle indagini. Della ragazza non si è mai più saputo nulla se non fosse che proprio di recente il caso è stato riaperto.