Fedez vince la causa da un milione contro il Codacons: ‘È come se fosse la premiazione di un Oscar per me’

Fedez vince la causa contro il Codacons, realtà con cui negli ultimi 2 anni si era scontrato diverse volte anche a livello pubblico. Una causa da un milione d’euro, che il famoso produttore discografico commenta: “Questa vittoria della causa, almeno per me, vale come una premiazione alla serata degli Oscar”.

La vittoria di Fedez nella causa contro il Codacons

Fedez batte in una causa la realtà del Codacons e intasca 20mila euro. Il rapper, fa sapere attraverso le proprie storie Instagram, non solo ha vinto la battaglia legale contro l’associazione a tutela dei consumatori, che lo aveva querelato in passato chiedendogli danni per oltre un milione di euro in merito alla raccolta fondi che l’artista aveva contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia, ma ha anche ottenuto un risarcimento per le spese legali sostenute fino a oggi.

L’iter giudiziario ora si è concluso, con il rapper Fedez pronto a festeggiare: “Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? – dice il produttore discografico – il tribunale ha detto: “Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o”. E soprattutto li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro”. Il marito di Chiara Ferragni non nasconde la sua grandissima soddisfazione per il verdetto, e passa ai ringraziamenti: “Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo”.

Come ricorderanno i fan di Fedez, la zuffa con l’Associazione a Tutela dei Consumatori andava avanti ormai da prima della pandemia, con il Codacons che addirittura uscì con comunicati stampa spinosi sulla donazione del rapper per aprire una terapia intensiva a Milano durante il boom del Covid. Una situazione che, almeno agli italiani, non piacque notando l’atteggiamento della famosa realtà associativa.