Fedez a nudo per mostrare ai fan il suo tatuaggio: ecco cosa vuol dire

Il rapper e conduttore, Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, si è fatto fotografare nudo per far vedere il suo nuovo tatuaggio. Il disegno coloratissimo occupa tutta la schiena del rapper passa per il gluteo sinistro e scende fino alla coscia. Un immagine che ha voluto condividere con i suoi fan dato il significato particolare che esso ricopre: la rinascita dopo un anno passato a combattere con il tumore.

Il rapper è molto attivo sui social dove è seguitissimo

Il conduttore di LOL – Chi ride è fuori è seguitissimo sui social, anche grazie alla sua presenza assidua sui vari gruppi dove condivide con il suo pubblico scorci di vita quotidiana. Il rapper condivide quotidianamente su Instagram, Tik Tok e anche su Facebook foto personali e di famiglia e momenti professionali.

Pur essendo un personaggio estremamente discusso Fedez è molto amato soprattutto dal pubblico più giovane e nel marzo del 2022 è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del tumore al pancreas. Si è trattato di un periodo estremamente difficile durante il quale ha potuto godere della presenza costante della moglie Chiara Ferragni.

Fedez assicura al suo pubblico: “Sto bene”

In un’intervista rilasciata poco dopo essere stato sottoposto all’operazione con la quale gli è stato asportato il tumore Fedez ha detto ai suoi fan: “Mi mancano diversi organi e un pezzetto di intestino per questo ogni volta che vado in bagno è una festa. Ma quel che più conta è che vada tutto per il meglio. Sto bene e spero di stare bene a lungo”.

In effetti sembrerebbe proprio che il rapper si sia buttato questa brutta storia alle spalle e abbia ripreso la sua vita privata e professionale a pieno ritmo, ormai da un po’. Ma ecco che ha voluto celebrare la fine di un momento difficile e la possibilità di rinascita con il tatuaggio che ha mostrato sui social al suo pubblico.